الشرطة تتعزز بـ449 ضابطًا جديدا لمواجهة الجريمة

بن شيخ يحث على تطبيق قوانين الجمهورية

تعزز جهاز الشرطة، الخميس، تزامنا والاحتفالات المخلدة للذكرى الـ67 لعيد الثورة التحريرية، بـ449 ضابطا للشرطة، تخرجوا من مدرسة تكوين الضباط بسطيف، بعد أن تلقوا تكوينا نظريا وتطبيقيا مدعمة بتربصات ميدانية، تهدف إلى تقريب المتربص من الوضعيات المهنية الحقيقية، في إطار منظومة من القواعد القانونية ومبادئ من أخلاقيات المهنة، فيما حث المدير العام للأمن الوطني، فريد بن الشيخ، على العمل بكل تفان وإخلاص والسهر على سلامة المواطن وحماية الممتلكات، وأداء مهامهم في إطار تطبيق قوانين الجمهورية واحترام حقوق الإنسان.

وأوضح مدير المدرسة، حسب بيان للمديرية، أن الدفعة المتخرجة تلقت معارف نظرية ومهارات تطبيقية، من خلال مناهج تكوينية تجسدت فيها المقاربات البيداغوجية الحديثة، مدعمة بتربصات ميدانية تهدف إلى تقريب المتربص من الوضعيات المهنية الحقيقية، في إطار منظومة من القواعد القانونية ومبادئ من أخلاقيات المهنة.

وعلى هامش حفل التخرج، يؤكد البيان ذاته، كان للمدير العام للأمن الوطني لقاء مع أفراد الدفعة المتخرجة، بحضور إطارات من ناحية الشرق “قسنطينة”، حيث هنأهم بالمناسبة وحثهم على العمل بكل تفان وإخلاص والسهر على سلامة المواطن وحماية الممتلكات، وأداء مهامهم في إطار تطبيق قوانين الجمهورية واحترام حقوق الإنسان.

كما كان له لقاء مع متقاعدي الأمن الوطني، حيث جدد لهم التزام المديرية العامة للأمن الوطني بالتكفل بهذه الفئة، لتكون جسر تواصل مع منتسبي الأمن الوطني، خاصة الشباب، ليكونوا خير خلف لخير سلف، حسب البيان.