الشرطة تحجز أزيد من قنطارين من الكيف بتلمسان

تمكنت مصالح الشرطة من حجز أزيد من قنطارين من الكيف المعالج في تلمسان، صورة من الأرشيف.

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بتلمسان، من حجز قنطارين و 6 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف شخصين ينشطان ضمن شبكة إجرامية مختصة في تهريب المخدرات، حسب ما أفاد به بيان المديرية العامة للأمن الوطني.

البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم السبت 2 سبتمبر، أفاد أن هذه العملية تمت الأسبوع الماضي، حيث تم وضع حدّ للشبكة الإجرامية مختصة في تهريب المخدرات عبر إقليم ولاية تلمسان باتجاه المناطق الداخلية للوطن.

وعثرت مصالح الشرطة على الكمية المحجوزة من الكيف المعالج مخبأة بإحكام داخل مركبتين نفعيتين.

وحسب ذات البيان فقد “تم تقديم المشتبه فيهما لدى محكمة سبدو بتاريخ 31 أغسطس 2023، عن قضية جناية المتاجرة في المخدرات بطريقة غير مشروعة، حيازتها، تخزينها ونقلها بواسطة مركبة مهيأة بمخزن سري معد للتهريب في إطار جماعة إجرامية منظمة.