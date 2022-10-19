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الجزائر

الشرطة تحجز كمية هامة من الكوكايين والقنب الهندي بالعاصمة والنعامة

الشروق أونلاين
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الشرطة تحجز كمية هامة من الكوكايين والقنب الهندي بالعاصمة والنعامة

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، في عمليتين متفرقتين من حجز 1 كلغ من الكوكايين وما يقارب 50 كلغ من القنب الهندي.

وجاء العملية في إطار محاربة الجريمة المنظمة، حيث تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني،  من الإطاحة بشبكتين تنشطان في المتاجرة غير الشرعية للمخدرات الصلبة (الكوكايين) والقنب الهندي.

أين اشرف على العملية الأولى، وكيل الجمهورية لدى محكمة المشرية بولاية النعامة، أسفرت عن حجز 49.75 كلغ من المخدرات (القنب الهندي)، وتوقيف شخصين مشتبه فيهما.

والعملية الثانية، كانت تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، تم خلالها حجز 1 كلغ من الكوكايين ومركبة تستعمل في العمل الإجرامي، مع توقيف  مشتبه فيهما.

حيث تم تقديم الأطراف أما الجهات القضائية عن قضية، المتاجرة، الحيازة، العرض والبيع لمواد مخدرة، بطريقة غير مشروعة، في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.

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