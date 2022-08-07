الشرطة تحجز 10 ملايين سنتيم مزورة بالعاصمة

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية بوزريعة، قضية تكوين جماعة أشرار لغرض تقليد وتزوير أوراق نقدية للعملة الوطنية ذات سعر قانوني وطرحها للتداول مع الحيازة على المؤثرات العقلية لغرض الاستهلاك الشخصي وعرضها على الغير بطريقة غير شرعية.

وجاءت العملية على إثر معلومة مفادها وجود أشخاص يقومون بتداول أوراق نقدية مزورة مع ترويج المخدرات بأحد الأحياء الشعبية بقطاع الاختصاص، حيث وضعت ذات الفرقة خطة محكمة لتوقيف المشتبه فيهم.

وتمكن عناصر الفرقة، تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا، من توقيف المشتبه فيه الذي يبلغ من العمر 54 سنة، ينحدر من ولاية الجزائر، مسبوق قضائيا، وبعد عملية الملامسة القانونية تم ضبط بحوزته مبلغ مالي في شكل أوراق نقدية مزورة بالعملة الوطنية من فئة 2000 دج تقدر قيمته بـ9.4 مليون سنتيم، كمية من المؤثرات العقلية وهاتف نقال.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا.