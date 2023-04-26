الشرطة تحقق مع مشتبه فيهم في جريمة قتل رجل الأعمال بباتنة

المنفذ الرئيسي شخص متمرس على استخدام السلاح

كشفت مصادر مطلعة بأن مصالح الشرطة لأمن ولاية باتنة، المكلفة بالاشتغال على جريمة مقتل رجل الأعمال ب.ع 63 سنة، بثلاث طلقات نارية من بندقية مضخية، قرب منزله بحي ملاخسو، بباتنة، قبل أيام من عيد الفطر المبارك بباتنة، قد شرعت في التحقيق مع عدد من المشتبه في تورطهم بالجريمة التي نفذها شخص قوي البنية متنكر في جلباب ونقاب، وصاحب خبرة في استعمال الأسلحة.

وكانت ذات المصادر كشفت بأن التحقيق يتم بناء على معلومات هامة تحصلت عليها مصالح الفرقة الجنائية واستنادا على ما سجلته كاميرات المراقبة الخاصة بمنزل وجيران الضحية، وحتى تلك المنصوبة من طرف خواص على طول طريق تازولت، بعد ما لجأ منفذو الجريمة إلى تمويه اللوحة الترقيمية للسيارة برقم سيارة أخرى يعتقد أنها لشاحنة.

ووفقا للمعطيات المتوفرة، فإن بث شريط الفيديو الذي جرى على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خدم التحقيقات بطريقة ذكية، بعد ما تعرف صاحب السيارة المستعملة على مركبته التي تم استعمالها من طرف مرتكبي الفعل الإجرامي، مقدما معلومات مكنت من تسريع وتيرة التحريات التي لا تزال مفتوحة لحد الساعة.

وطبقا لمعلومات فإن رجل الأعمال المغدور به كان متابعا من طرف الجناة على مدار أيام باستعمال سيارة أخرى غير الباسات القديمة التي استعملت ليلة إطلاق النار عليه من مسافة قريبة، تسببت في وفاته بعد ساعة من تحويله إلى المستشفى الجامعي بباتنة.

يذكر أن الضحية مستثمر ومقاول في عدة قطاعات بينها الأشغال العمومية والفندقة والترقية العقارية في كل من ولايات باتنة وخنشلة وسكيكدة والجزائر العاصمة.