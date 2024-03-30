الشرطة تداهم منزل رئيسة البيرو دينا بولوارت

بحثا عن ساعات "رولكس" الفاخرة:

داهمت قوات الشرطة البيروفية، ليلة الجمعة والسبت 30 مارس، منزل رئيسة البيرو بالنيابة، دينا بولوارت، وذلك بحثا عن ساعات “رولكس” الفاخرة بهدف حجزها.

وحسب ما أفادت به وكالة “فرانس برس” نقلا عن وثائق من الشرطة البوليفية، قام أربعون شرطيا وقاضيا بمداهمة منزل رئيسة البلاد وهذا “بهدف تفتيش المنزل ومصادرة ساعات رولكس”. ويأتي هذا التفتيش في إطار تحقيق فتحه المدعي العام بشبهات “الإثراء غير المشروع” و”عدم التصريح بالممتلكات”.

وقد وصف الوزير الأول البيروفي، غوستافو أدريانزين، هذه العملية قائلا أن “ما حصل هو اعتداء لا يطاق على كرامة رئاسة الجمهورية والوطن الذي تمثله. هذه الإجراءات غير متناسبة وغير دستورية”.

#LoÚltimo: Policía rompe la puerta de la calle Los Halcones, en San Isidro, domicilio de la Presidenta Dina Boluarte, para iniciar diligencia de allanamiento por el caso Rolex pic.twitter.com/Ebd6N4MC6V — Panorama (@PanoramaPTV) March 30, 2024

فيما ينتظر أن تدلي الرئيسة البيروفية، والتي كانت في القصر الرئاسي أثناء المداهمة، بتصريحات حول الموضوع.

وقد خرج موضوع ساعات الرئيسة للعلن بعد أن قام موقع إخباري محلي يوم الـ15 مارس من نشر مجموعة من الصور تظهر فيها رئيسة البلاد بالنيابة مرتدية ساعات فاخرة منها “رولكس” والتي يبلغ سعرها 19 ألف دولار. وهي ساعات لم تصرح بها دينا بولوارت أثناء توليها رئاسة البلاد في ديسمبر 2022.