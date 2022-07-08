الشرطة تسطر مخططا أمنيا خاصا بعيد الأضحى

سطرت المديرية العامة للأمن الوطني, بمناسبة عيد الأضحى المبارك, مخططا أمنيا وقائيا خاصا عبر كامل إقليم اختصاصها لضمان أمن المواطن.

وأفاد بيان للمديرية أن “المخطط الأمني يشمل تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة على مستوى الأماكن والفضاءات والساحات العمومية التي تشهد توافدا كبيرا للمواطنين يومي العيد, مع ضمان الانسيابية المرورية على مستوى الطرق الرئيسية والفرعية التي تعرف كثافة مرورية”.

وجاء في البيان: “سطرت المديرية العامة للأمن الوطني, مخططا أمنيا وقائيا عبر كامل إقليم اختصاصها, يهدف إلى ضمان أمن المواطن وحماية ممتلكاته”.

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني الأرقام الخضراء 1548 و17 إلى جانب دعائمها الرقمية في خدمة المواطنين للتواصل.