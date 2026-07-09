الشرطة تطيح بشبكة استولت على 8 ملايير و350 مليون سنتيم من أموال المواطنين

كان عناصرها ينتحلون صفة أعوان أمن

نجحت مصالح شرطة مكافحة الجريمة المنظمة بولاية وهران، في الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في السرقة والسطو، استولت على 8 ملايير و350 مليون سنتيم.

ووفقا لما أفادت به شرطة وهران اليوم الخميس، 9 جويلية، تمكن عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة -غرب- وهران، نهاية شهر جوان المنصرم، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في السرقة عن طريق انتحال صفة أعوان أمن، مع توقيف 14 مشتبه فيه، من بينهم شخص محل أمر بالقبض، تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية.

هذا إضافة إلى استرجاع مبلغ مالي قدر ب 57 مليون سنتيم.

وتم تنفيذ العملية على مرحلتين، وهذا تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا. وهو ما أسفرعن كشف الأسلوب الإجرامي المنتهج من قبل عناصر الشبكة، التي كانت تنشط بولايات مختلفة من الوطن بإستعمال وثائق وأزياء خاصة بأعوان الحراسة، مع حمل شارات وصدريات وأجهزة اتصال لاسلكية وصواعق كهربائية لتنفيذ عمليات النصب والابتزاز والسطو على ممتلكات المواطنين.

وحسب ذات المصدر فقد تمكن عناصر الشبكة من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة بالعملة الوطنية قدرت ب 8 ملايير و350 مليون سنتيم.

كما أسفرت العمليتان أيضا عن ضبط 23 ختم رطب لشركات وهمية و7 مركبات من مختلف الأصناف كانت تستغل في تنفيذ العمليات الإجرامية، بالإضافة إلى منبهات ضوئية للتمويه.