الشرطة تطيح بشبكة بيع تأشيرات وهمية بحسين داي

كشف رئيس فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية لحسين داي محمد امين موفق، ان مصالح الشرطة تمكنت مـن تفكيـك شـبكة إجراميـة مختصـة فـي بيع تأشيرات وهمية.

وأضاف أن التحريات في قضـيـة الحـال تمـت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، مكنـت المصلحة من توقيف (06) أشخاص من بينهم امرأتين، وحجز صـور فوتوغرافيـة، مبلـغ مالي يقـارب الـ(400) مليون سنتيم جزائـري مـن العـائـدات.

وأفاد المتحدث أنه بعد استكمال جميـع الإجـراءات القانونيـة، تـم تقـديم المشتبه فيهم أمـام النيابـة اقليميــا، عـن قضية تكــوين جمعيـة أشـرار لغـرض النصـب والاحتيـال مع المشـاركة مـع عـدم التبليغ، إزعاج السلطات والتبليغ عـن جريمة وهمية.