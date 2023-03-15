الشرطة تعلن دخول رادارات مراقبة السرعة ليلا حيز الخدمة في رمضان

سيتم اعتبارا من شهر رمضان المبارك استعمال رادارات مراقبة السرعة ليلا، حسب ما أعلن عنه مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات.

وخلال استضافته ببرنامج “ضيف التحرير” على القناة الإذاعية الثالثة الأربعاء، أكد أحمد نايت الحسين تجهيز المديرية العامة للأمن الوطني برادارات تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

وأوضح نايت الحسين، أن هذه الرادارات المجهزة بالأشعة تحت الحمراء تعمل على تحديد السرعة وستدخل الخدمة اعتبارا من بداية شهر رمضان.

وأشار ضيف التحرير إلى أن الحوادث المرتبطة بالسرعة المفرطة تقع بين السادسة مساءً ومنتصف الليل.

وفي السياق ذاته، كشف المسؤول عن وضع حيز الخدمة قريبا كميرات لمراقبة المخالفات المسجلة على مستوى الطرقات.

وصرح نايت الحسين أن جهاز المراقبة الذي طُور في المصلحة التقنية لمديرية الأمن جاهز ويفتقر فقط إلى التثبيت القانوني.