الشرطة تعلن عن توقيف “محتال” في سوق اهراس

أعلنت مصالح الشرطة يوم الأحد في نداء للجمهور عبر صفحاتها الاجتماعية، عن توقيف متّهم في قضايا نصب واحتيال على مواقع التواصل الاجتماعي بولاية سوق اهراس.

المتهم المدعو ز.س يشتبه بتورطه في قضايا احتيال وانتحال لصفة واسم الغير، راح ضحيتها عدّة أشخاص، حسب ما أشارت إليه ذات المصالح.

ودعت مصالح الأمن كلّ شخص يكون قد وقع ضحية للمتهم، أو يمتلك معلومات حوله للإدلاء بها كشاهد، إلى التوجّه لنيابة الجمهورية بمحكمة سوق اهراس.

كما يمكن للراغبين بتقديم شكوى أو الإدلاء بشهادتهم، أن يتقدموا إلى مقر الأمن الولائي بسوق اهراس، أو أقرب مقر للأمن عبر التراب الوطني.