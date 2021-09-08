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الشرطة تعلن عن مخطط جديد لمواجهة الجريمة الالكترونية

الشروق أونلاين
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الشرطة تعلن عن مخطط جديد لمواجهة الجريمة الالكترونية

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن وضع مخطط جديد لمواجهة الجريمة الالكترونية التي  تجاوزت في 2020  الخمسة ألاف جريمة.

وقال الملازم الأول مطمط أمين في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن الشرطة خصصت فرقا خاصة بمكافحة الجريمة المعلوماتية، مضيفا أن المصلحة المركزية لمكافحة الأمن المعلوماتي تسهر عبر فرقها الموجودة على مستوى 58 ولاية.

وكشف الملازم الأول عن معالجة 5200 قضية سنة 2020 فيما لم يكن عدد القضايا يتعدى 500 قضية في 2015 مرجعا هذا التنامي الى التطور في التكنولوجيات الحديثة.

وأكد المتحدث أن مصلحة مكافحة الجرائم المعلوماتية تعنى باستقبال شكاوى المواطنين، ومتابعة التحريات وتقديمها للعدالة، مضيفا ان المديرية العامة للأمن الوطني أدرجت الجريمة الالكترونية ضمن مجالات التكوين المختص.

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