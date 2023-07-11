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الجزائر

الشرطة تعلن عن مسابقة توظيف جديدة

الشروق أونلاين
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الشرطة تعلن عن مسابقة توظيف جديدة

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن مسابقة توظيف بعنوان السنة المالية 2023، لمختلف مصالحها بالولايات الجنوبية المستحدثة والوحدات الجمهورية للأمن.

وكشفت الشرطة عن فتح مسابقة لتوظيف المستخدمين الشبيهين على أساس الشهادة، بعنوان سنة 2023، ضمن تخصص شعبة الصحة العمومية (طبيب عام ونفساني عيادي) وكذا شعبة البيطرة (طبيب بيطري).

وتخص المسابقة مصالح الشرطة بأمن الولايات الجنوبية التالية: تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، جانت، المغير والمنيعة (حسب احتياجات المصلحة).

كما تُعنى بالمسابقة الوحدات الجمهورية للأمن بكل من ولايات بجاية، تيزي وزو وبومرداس (حسب احتياجات المصلحة). والمركز السينوتقني للأمن الوطني بعين تموشنت (حسب احتياجات المصلحة).

وأوضحت المصالح المعنية أن ملف الترشح  يودع على مستوى المصالح المحلية للشرطة (المصالح الولائية للموارد البشرية المعنية بعملية التوظيف).

كما يمكن تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة والاطلاع على شروط التوظيف، عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية (فايسبوك، إنستغرام والتويتر).

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