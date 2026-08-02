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الجزائر

الشرطة توجه نداء إلى الجمهور بشأن شخص محل تحقيق.. ماذا فعل؟

الشروق أونلاين
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الشرطة توجه نداء إلى الجمهور بشأن شخص محل تحقيق.. ماذا فعل؟

وجهت الشرطة الوطنية، اليوم الأحد، نداء إلى الجمهور من أجل المساعدة في تحديد ضحايا محتملين لشخص مشتبه به في قضية انتحال صفة منظمة قانونا والإعداد لجنحة النصب والاحتيال.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن الإجراء يأتي تطبيقا لأحكام المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية، وبموجب إذن صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك، حيث تم نشر صور المشتبه به، المعرّف بالأحرف الأولى “ع.م.أ”.

ودعت مصالح الأمن كل من سبق أن تعامل مع المعني أو يعتقد أنه وقع ضحية لأفعاله إلى التقدم إلى مقر المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالسحاولة (الجزائر العاصمة)، أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر التراب الوطني، من أجل تقديم شكوى أو الإدلاء بشهادة من شأنها أن تفيد مجريات التحقيق.

كما وضعت المديرية العامة للأمن الوطني أرقاما هاتفية لتلقي المعلومات، إضافة إلى رقم الحساب الجاري البريدي المذكور في النداء، داعية المواطنين إلى التعاون بما يساعد على استكمال إجراءات التحقيق وكشف جميع ملابسات القضية.

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