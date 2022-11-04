الشرطة تُغرّم محرز وزوجته تمشي على عُكّازَين!

اضطرّت زوجة رياض محرز إلى استعمال عُكّازَين أثناء المشي، فيما أُجبر الدولي الجزائري على تسديد غرامة مالية.

واصطحب محرز زوجته تايلور وارد سهرة الخميس، للعشاء بِأحد مطاعم مدينة مانشستر الإنجليزية، وحينها شوهدت بَعْلَته تستعمل عُكّازَين أثناء المشي.

وعندما همّ محرز وزوجته بِمغادرة المطعم، اصطدم جناح فريق مانشستر سيتي بِالشرطة البريطانية، التي ألزمته بِدفع غرامة مالية قيمتها 60 جنيها استرلينيا (نحو مليون سنتيم)، بِسبب خرقه لِقانون ركن السيارات. تقول صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في تقرير لها نشرته، الجمعة.

واللافت أن محرز (31 سنة) مِن لاعبي كرة القدم العالميين الذين يقلّ سقوطهم في فخّ الإصابات، بينما وقعت زوجته في هذه المصيدة!

في سياق آخر، يستعدّ رياض محرز وفريقه “الأزرق السّماوي” عصر هذا السبت، لِمواجهة الضيف نادي فولهام، بِرسم الجولة الـ 15 من عمر البطولة الإنجليزية.

ثالث هدف

سجّل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز سهرة الأربعاء، ثالث هدف له في مباراة رسمية على مستوى الأندية هذا الموسم.

وتغلّب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بِنتيجة (3-1) على الضيف نادي إشبيلية الإسباني، بِرسم الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لِرابطة أبطال أوروبا.

وهزّ الجناح الجزائري محرز شباك الحارس المغربي ياسين بونو حامي عرين إشبيلية، بِهدف أنيق في الدقيقة الـ 83. لِيُضاف إلى رصيد هدفَين آخرَين في هذه المنافسة وأيضا البطولة الإنجليزية، فضلا عن امتلاكه تمريرة حاسمة.

وعن الفوج ذاته، تعادل فريق بوروسيا دورتموند الألماني بـ (1-1) مع المضيف نادي كوبنهاغن الدانماركي.

وتشكّل جدول الترتيب بِصفة نهائية كالتالي:

1- فريق مانشستر سيتي 14ن

2- نادي بوروسيا دورتموند 9ن

3- فريق إشبيلية 5ن

4- نادي كوبنهاغن 3ن

وهكذا تأهّل فريقا مانشستر سيتي الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني لِثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا، ويتحوّل نادي إشبيلية الإسباني إلى منافسة الدوري الأوروبي، بينما خرج فريق كوبنهاغن الدانماركي من السّباق.