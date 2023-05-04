الشركات الإيرانية مهتمّة بتعزيز وجودها في الجزائر

أكد السفير الإيراني لدى الجزائر محمد رضا بابائي، اهتمام الشركات الإيرانية بتعزيز وجودها في الجزائر، خاصة في مجال الطاقة والمناجم.

جاء ذلك لدى استقبال السفير من طرف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الخميس، لاستعراض حالة علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.

وحسب بيان للوزارة، فقد تحدث الطرفان حول “ضرورة تكثيف التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم، واستكشاف فرص الأعمال والآفاق المستقبلية للاستثمار في مشاريع هيكلية بالجزائر”.

كما ناقش الجانبان “أوجه التعاون الأخرى المتعلقة بتبادل الخبرات والتعاون بين البلدين في مجال المناجم. لا سيما البحث والاستغلال وإنتاج الموارد المعدنية”.

“وأشار الوزير بهذه المناسبة بارتياح إلى علاقات التعاون والشراكة الطيبة بين الشركات الجزائرية والإيرانية. داعيا إلى تطوير شراكات متبادلة المنفعة، تركز على مشاريع تدمج إتقان تقنيات الإنتاج ونقل المعرفة والخبرة والتدريب”.

وأعرب السفير الإيراني بدوره، عن “ارتياحه الشديد لعلاقات التعاون بين شركات البلدين”. مؤكدا اهتمام الشركات الإيرانية بتعزيز وجودها في الجزائر، يضيف البيان.