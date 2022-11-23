الشركات والمؤسسات العمومية والخاصة مدعوة لتقديم مشاريعها

المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي:

دعت المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي المؤسسات والشركات العمومية والخاصة لتقديم الإشكالات والمواضيع الخاصة بها، من أجل إيجاد حلول لها في إطار المشاريع وأعمال البحث التي يقوم بها الباحثون والمختصون.

وفي إطار مساعي الوزارة الرامية إلى تكييف الأبحاث لخدمة المشكلات المطروحة في المحيط الاجتماعي والاقتصادي، قررت مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي فتح المجال لاستقبال الإشكالات والمقترحات من قبل المؤسسات والشركات وممثلي الشركاء الاقتصاديين وهذا بداية من 20 نوفمبر الجاري وإلى غاية 15 جانفي المقبل، وخصصت المديرية رابطا إلكترونيا خاصا بتقديم الاقتراحات والإشكالات، كما يمكن تقديمها أيضا من قبل المؤسسات والشركات وممثلي الشركاء الاقتصاديين أثناء اللقاءات والورشات التي ستعقد لهذا الغرض.

وتهدف هذه الدعوة إلى إيجاد حلول من قبل الباحثين لمختلف الإشكالات التي تهم المؤسسات والشركات العمومية والخاصة، إذ تدخل في إطار البرنامج التطويري المدعم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنفيذ بعض أولويات البحث والتطوير الوطنية.

وفي هذا السياق، بادرت المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالتنسيق مع الوكالات الموضوعاتية للبحث للإعلان عن استقبال الاقتراحات بغية إنجاز مشاريع وأعمال بحث وتطوير موجهة للمساهمة في إيجاد حلول للعوائق التي تعترض المؤسسات العمومية والخاصة من خلال تعبئة الكفاءات العلمية والمطورين في المخطط الوطني للتنمية، من أجل تنفيذ مشاريع وأعمال بحث في هذا المجال، حيث سيتم تمويلها من خلال ميزانية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وحددت المديرية عدة شروط للمشاركة في المبادرة، ومنها أن تعبر الإشكالية المقدمة عن انشغال واضح من قبل المؤسسة المعنية، مع تقديم الطلب باسم وعنوان المؤسسة وكذا القطاع إن أمكن، وأن تكون الإشكالية واضحة وصالحة لأن تترجم في شكل مشروع أو عمل بحث، وتوضيح المنتوج المرغوب من حيث طبيعته وشكله وخصوصياته التقنية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار إنجاز مشاريع البحث ذات الأولوية الوطنية لنقل الأبحاث من المخابر ومراكز البحث إلى الواقع، وجعلها في خدمة المحيط الاجتماعي والاقتصادي، إذ تعول الحكومة على استغلال البحوث والخبرات المنجزة من أجل إيجاد حلول لمختلف المشكلات والعوائق التي تعترض الشركات العمومية وحتى الخاصة بمختلف تخصصاتها .