الشركة الجزائرية القطرية للصلب: تصدير 185 ألف طن من منتجات الحديد منذ مطلع 2026

تمكنت الشركة الجزائرية القطرية للصلب بولاية جيجل من تصدير 185 ألف طن من مختلف منتجات الحديد منذ بداية العام الجاري 2026، في إطار تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى توسيع حضورها في الأسواق الدولية وتعزيز تنافسية المنتج الجزائري.

وأوضح مدير التسويق بالشركة، عبد القادر خلاف، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه النتائج تندرج ضمن مخطط الشركة الهادف إلى تمكين منتجاتها من ولوج أكبر عدد ممكن من الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الصادرات المحققة منذ مطلع السنة تشمل مختلف منتجات الشركة.

وأضاف أن الشركة نجحت في دخول أسواق 45 دولة عبر مختلف قارات العالم، مستفيدة من حصولها على عدة شهادات جودة عالمية مكنتها من تسويق منتجاتها دولياً وتعزيز ثقة الشركاء الأجانب.

وفي سياق متصل، كشف المتحدث أنه تم يوم السبت الماضي تنفيذ ثلاث عمليات تصدير نحو الأسواق الدولية، بكمية إجمالية تقدر بنحو 56 ألف طن من بلاطات ولفائف أسلاك الحديد، عبر موانئ جن جن، سكيكدة وعنابة، وهو ما ساهم في بلوغ الحجم الإجمالي للصادرات المسجل منذ بداية السنة.

وأكد المصدر ذاته أن هذه المؤشرات تعكس الأداء القوي للشركة وقدرتها على تلبية الطلب الدولي المتزايد، إلى جانب تعزيز مكانة المنتجات الجزائرية في الأسواق العالمية.