الشركة الجزائرية للتأمين ترفع رأسمالها الاجتماعي إلى 40 مليار دينار

رفعت الشركة الجزائرية للتأمين رأسمالها الاجتماعي من 35 مليار دينار إلى 40 مليار دينار، وذلك عبر إدماج الاحتياطات، في خطوة تعكس متانة وضعيتها المالية وتعزز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها في مجالي التأمين وإعادة التأمين.

وأوضحت الشركة، في بيان صدر أمس الخميس، أن هذا القرار أُقر خلال الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 15 جوان الماضي، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة العادية المخصصة للمصادقة على حسابات السنة المالية 2025.

وصادقت الجمعية العامة على الحسابات الاجتماعية المجمعة للسنة المالية 2025، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 118.5 مليار دينار، مقابل 108.5 مليار دينار في السنة السابقة، فيما بلغ صافي الربح المجمع 3.5 مليار دينار، وهو ما اعتبرته الشركة مؤشرا على استمرار مسار النمو وتعزيز هيكل ميزانيتها المالية.

وعلى الصعيد العملياتي، سجلت الشركة هامش تأمين صافيا بقيمة 13.3 مليار دينار خلال سنة 2025، مقابل 13.2 مليار دينار في السنة المالية السابقة.

كما حققت الشركة إجمالي إصدارات مباشرة بقيمة 38 مليار دينار، بزيادة بلغت 15.7 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، ما مكنها من بلوغ حصة سوقية تقدر بـ 22.8 بالمائة، في حين بلغت قيمة التعويضات المسددة 19 مليار دينار.

وفيما يتعلق بالاستقلالية المالية، أكدت الشركة أن أموالها الخاصة ارتفعت إلى 46.7 مليار دينار، بما يضمن، حسب البيان، هامش ملاءة مالية أمثل لمواجهة الالتزامات التقنية المرتبطة بعمليات التأمين وإعادة التأمين.

وذكّرت الشركة بأنها أصبحت تتوفر على رأسمال اجتماعي يبلغ 40 مليار دينار، كما أنها حائزة على شهادة ISO 9001 منذ سنة 2015، وشهادة ISO 14001 منذ سنة 2015، وشهادة ISO 45001 منذ سنة 2018، معتبرة أن هذه النتائج تؤكد مجددا مكانتها كفاعل رئيسي في سوق التأمينات الوطنية.