الشركة الصينية “Asia Potash” مهتمة باستثمار أزيد من مليار دولار في مجال الفوسفات في الجزائر

استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الخميس 25 سبتمبر، بمقر الوكالة، وفدا عن الشركة الصينية “Asia Potach“، المتخصصة في استغلال وتحويل الموارد المنجمية، لاسيما الفوسفات، برئاسة نائب رئيس الشركة، زينغ يوي.

ووفقا لما أفادت به الوكالة، يأتي هذا اللقاء في إطار مساعي الشركة الصينية لإطلاق مشروع استثماري ضخم في الجزائر، يتمثل في إنشاء مركب صناعي مدمج بقيمة 1,6 مليار دولار لتثمين الفوسفات، وإنتاج الأمونياك، اليوريا، والأسمدة المركبة، بالاعتماد على الغاز الطبيعي كمورد رئيسي في عمليات التصنيع.

وتمت خلال اللثقاء مناقشة إمكانية وفرص تحقيق المشروع في الجزائر، التي تمتلك كل المزايا والمقومات الضرورية لإنجازه من غاز طبيعي ومناجم فوسفات، لاسيما في شرق البلاد، بالإضافة إلى جدواه الاقتصادية ومدى توافقه مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتثمين الموارد المنجمية وكذا الطاقات المتجددة.

ليتم الاتفاق على مواصلة التنسيق وتنظيم اجتماعات أخرى لمناقشة التفاصيل التقنية للمشروع وآليات تجسيده بالتنسيق مع القطاعات المعنية.