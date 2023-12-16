الشروع فورا في تحضير مخطط الوقاية ومكافحة الحرائق

تعليمات شرفة خلال اجتماع له مع إطارات الغابات

أعطى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، السبت بالجزائر العاصمة، تعليمات بالشروع فورا في تحضير المخطط الوطني للوقاية ومكافحة الحرائق لموسم 2024، وعدم الانتظار إلى غاية الفترة التي تسبق فصل الصيف، مبرزا أهمية الرقمنة الكلية لنظام التدخل.

وأكد شرفة في اجتماع له مع إطارات الغابات بمقر المديرية العامة للغابات، على ضرورة “رصد الوسائل المادية والبشرية الضرورية الخاصة بالتحضير للمخطط الوطني، والشروع في استكمال برنامج فتح المسالك والحواجز المانعة للحرائق”.

وسيتم أيضا تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات “في أقرب الآجال”، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، وعدم الانتظار إلى غاية ماي 2024، يضيف الوزير الذي أبرز أهمية العمل الاستباقي في مكافحة حرائق الغابات التي مست 37 ولاية خلال 2023.

وفي هذا الإطار، دعا إلى البدء في إحصاء وتجهيز نقاط المياه مع إعداد خارطة رقمية تشمل مواقع هذه النقاط وتعبئتها، وكذا تجسيد البرنامج الخاص بإعادة تأهيل وإصلاح الفضاءات الحراجية المتدهورة على مستوى 39 ولاية، محددا شهر أفريل 2024 لتنفيذ كافة البرامج المسطرة.

كما أبرز الوزير أهمية “الاستعمال المكثف” للتكنولوجيات الحديثة الخاصة بتحديد المساحات ورصد بؤر الحرائق، عبر الرقمنة الكلية لنظام التدخل، والاستعانة بالأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار (درون)، وذلك بالاتصال مع الهيئات والإدارات المتخصصة، وكذا إشراك المؤسسات الناشئة.

وعليه، “لابد علينا أن نعتمد منهجية عمل فعالة ترتكز على استخلاص الدروس من مختلف التجارب السابقة واعتماد الاستباقية في أخذ القرارات، مما يتطلب تحسين نظام الوقاية كلما اقتضى الأمر ذلك”، يضيف السيد شرفة.

ولفت أيضا إلى أهمية الأشغال الحراجية المبكرة التي تمكن من تفادي حرائق الغابات وتجنب الخسائر في الأرواح والممتلكات، مع التحسيس وإشراك المجتمع المدني، في كافة مراحل حملة الوقاية ومكافحة حرائق الغابات.