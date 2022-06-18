الشروع فورًا في اقتناء 15 طائرة للجوية الجزائرية

تنصيب ياسين بن سليمان رئيسا مديرا عاما جديدا

كلف وزير النقل، عبد الله منجي، السبت، بالجزائر، الرئيس المدير العام الجديد للخطوط الجوية الجزائرية بالشروع “حالا في اتصالات مع مصنعي الطائرات لاقتناء 15 طائرة جديدة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بتدعيم الأسطول الجوي.

وصرح الوزير، عقب مراسيم تنصيب الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان، أنه تم تكليف هذا الأخير بالشروع “حالا” في تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية القاضي باقتناء 15 طائرة جديدة تدعيما للأسطول الحالي للشركة.

وفي هذا الصدد، أضاف وزير النقل انه طلب من الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية “الشروع مباشرة في اتصالات ومناقشة كيفيات اقتناء 15 طائرة جديدة مع المصنعين المعروفين على الساحة الدولية”.

وفي نفس السياق، أكد منجي على ضرورة إعادة النظر في التنظيم الداخلي للشركة الوطنية ضمن خطة الطريق المخصصة للشركة من اجل القضاء على بعض النفقات غير الضرورية وتحسين الخدمات المقدمة للزبائن.

وكشف منجي أن خطة الطريق الجديدة للشركة تتضمن عدة أولويات منها “معالجة بعض المشاكل الداخلية، لاسيما فيما يخص الجانب المالي من خلال إعادة النظر في هيكلة التنظيم الداخلي للشركة”.

كما أعلن الوزير أنه سيتم العمل على إنشاء فروع للشركة الوطنية والتي ستساهم في تحقيق مداخيل اضافية، مشددا على أهمية العمل على استرجاع حصة الأسطول الجوي الوطني للشحن لتحقيق مداخيل إضافية.

ومن بين أولويات الشركة، ذكر منجي “تحسين الخدمة”، مشيرا الى ضرورة نزع الصبغة المادية لبيع التذاكر للمواطنين وتفادي الطوابير الكبيرة على مستوى الوكالات التجارية للشركة.

علاوة على ذلك، شدّد الوزير على عصرنة العمل على مستوى الطائرات كما هو معمول به عالميا وتحديث الوسائل على مستواها .

وفي هذا الإطار، شدد على أهمية “العمل مع الشريك الاجتماعي وإشراكه في القرارات التي تؤخذ على مستوى الشركة لاسيما فيما يخص تطوير النشاط”.

من جهة اخرى، أعلن الوزير عن دخول حيز الخدمة محطة المترو على مستوى المطار الجزائر الدولي هواري بومدين “خلال السنوات القليلة القادمة” لإتمام شبكة النقل حول المطار. كما أعطى الوزير تعليمات لجعل المطار الدولي الجزائر “محورا عالميا” للنقل الجوي للمسافرين والبضائع بين افريقيا وأوروبا ودول آسيا وأمريكا.