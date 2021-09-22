الشروع في إحصاء أساتذة الجامعات طالبي السكن

تمهيدا للتنسيق مع وزارة السكن

شرعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إحصاء الأساتذة الراغبين في الحصول على سكنات بصيغة الترقوي المدعم LPA والترقوية العموميLPP ، وستنتهي العملية بتاريخ 30 سبتمبر الجاري لتحديد احتياجات القطاع والتنسيق مع وزارة السكن والعمران لإيجاد حل لمعضلة السكن. وبعد أكثر من شهرين على أول اجتماع تنسيقي ضم 7 ممثلين عن الأساتذة طالبي السكن مع مدير الاستشراف والمالية والمفوض من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدراسة الملف، والذي تم الاتفاق فيه على تبني صيغة الترقوي المدعم “LPA” والترقوي العمومي “LPP” من أجل حل مشكل السكن في المدن الجامعية الكبرى، تم عقد لقاء مع الوصاية الاثنين وهذا لتقييم مخرجات العملية بعد ما شرعت الوزارة في إحصاء المهتمين بالحصول على سكنات بإحدى الصيغ LPA أو LPP ، حيث منحت الوصاية الأساتذة مهلة لغاية 30 سبتمبر الجاري للتسجيل في الأرضية الرقمية التي تم إطلاقها بالتنسيق مع مجموعة “الأساتذة طالبي السكن”.

وكشف الأستاذ عبد الغني قرامز في تصريح للشروق بأن عملية إحصاء الأساتذة طالبي السكن انطلقت كتجربة نموذجية بالتعاون مع الوزارة الوصية في بعض الولايات الجامعية الكبرى كالجزائر، بومرداس، تيبازة، البليدة، قسنطينة، وهران، على أن تعمم على كل المدن الجامعية لاحقا، وتعهدت في السياق الوزارة الوصية بالتنسيق مع وزارة السكن والعمران إشراك ممثلين عن الأساتذة لإيجاد حلول فعالة وجادة لإسكان هذه الشريحة التي عانت كثيرا بسبب تجميد الكثير من المشاريع الموجهة لها، ودفعتهم للخروج في عدة وقفات احتجاجية السنة الفارطة.

وأفاد ذات المتحدث بأن الوزارة حددت تاريخ 30 سبتمبر الجاري كآخر أجل للانتهاء من عملية الإحصاء والشروع في دراسة وتقييم المعطيات مع ممثلي الأساتذة، فيما عمل الأساتذة على تنظيم أنفسهم في تنسيقيات على مستوى المؤسسات والمدن الجامعية، واقتراح ممثلين عنهم للمشاركة بصفة فعالة في اقتراح الآليات المناسبة للتمويل وللمساهمة في الدراسات ومتابعة التنفيذ، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء آجال الإحصاء ستعقد اجتماعات بين الأساتذة لتقييم العملية، ثم بين ممثلي الأساتذة والمصالح المختصة بالوزارة، وبين وزارتي التعليم العالي والسكن، هذه الأخيرة التي ستعمل على تجسيد العملية.