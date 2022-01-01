الشروع في إصدار ترقيم خاص للمركبات بالولايات الجديدة

شرعت الولايات الجديدة في إصدار ترقيم خاص للمركبات في إطار تحويل الصلاحيات بينها وبين الولايات الأصلية بداية من الأحد.

وفي هذا السياق أكد والي ولاية تيميمون، أنه وفي إطار تحويل الصلاحيات المتعلقة بترقيم المركبات بين الولايات الأصلية و الولايات المنشأة حديثا والمقرر انطلاقها بداية من تاريخ 2 جانفي 2022.

ودعا والي الولاية في بيان له، كافة مواطني الولاية وأصحاب المركبات المرقمة بترقيم ولاية أدرار01، أنه بإمكانهم التقرب من مصالح البلديات مقر إقامتهم مرفوقين بالملف التنظيمي المعمول به في هذا الشأن، من أجل الحصول على بطاقات ترقيم الولاية الجديدة تيميمون 49.