الشروع في إصدار شهادات التخصيص لمكتتبي عدل عبر 44 ولاية

شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، الاثنين، في عملية إصدار شهادات التخصيص لفائدة 68 ألف مكتتب موزعين على 44 ولاية وذلك عبر موقعها الرسمي على الانترنيت.

وأعلنت الوكالة في بيان لها: أنها تعلم مكتتبي برنامج صيغة البيع بالإيجار 2013 المعنيين بأنه تم فتح الموقع WWW.AADL.COM.DZ إبتداء من أمسية اليوم الإثنين 29 نوفمبر 2021 ، لأجل سحب مقررات التخصيص .

وأوضحت: تشمل العملية 68 الف مكتتب بـ 44 ولاية ، تشير الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره أنها لن تنتهي آجالها إلا عند الإستلام الكلي لجميع المقررات وانه بإمكانهم سحب المقررات عن طريق التحميل مباشرة من الموقع دون الحاجة للتنقل الى مصالحها ، و ستكون العملية متبوعة بصب أوامر دفع الشطر الثالث خلال الايام لقادمة .

بيان وزارة السكن

تنفيذا لتعليمات السيد محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة، باشرت اليوم الإثنين، 29 نوفمبر 2021 مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” عملية إصدار شهادات التخصيص لفائدة 68 ألف مكتتب موزعين على 44 ولاية وهذا عبر الموقع الرسمي للوكالة www.aadl.com.dz

هذا وتنهي وكالة “عدل” إلى علم المكتتبين أنه بامكانهم سحب شهادات التخصيص مباشرة من الموقع المذكور سالفا دون الحاجة للتنقل إلى مصالحها، وأن العملية ستكون متبوعة بصب أوامر دفع الشطر الثالث خلال الأيام المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية مستمرة إلى غاية الاستلام الكلي لجميع المقررات الخاصة بهذه العمليه.