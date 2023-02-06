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الشروع في إصدار شهادات “الحلال” للمنتوجات الجزائرية

الشروق أونلاين
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الشروع في إصدار شهادات “الحلال” للمنتوجات الجزائرية
ح.م
شهادة "الحلال" الجزائرية

رحّب رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي يوم الإثنين، بإصدار أولى شهادات “الحلال” لمنتوجات جزائرية، من طرف المعهد الجزائري للتقييس.

وحسب ما ذكره زبدي في منشور على فيسبوك، فقد فصلت لجنة الإشهاد في المعهد، في طلبات منح علامة “حلال” لمنتوجين محليّين، بعد دراسة ملّفين تقدّم بهما متعاملان اقتصاديان.

ويمنح المعهد الوطني للتقييس علامة “الحلال”، لكل من يطلبها من المنتجين. على أن تتوفر الشروط المعتمدة في المنتجات المعنية بالإشهاد.

ويتمّ استعمال هذه الشهادة في عمليات تصدير المنتوجات الجزائرية، للدول التي تشترط مصاحبتها للمنتوج، حسب ما أوضحه المتحدث.

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