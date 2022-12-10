الشروع في إنتاج محركات غسالات “براندت” في الجزائر

بحضور وزير الصناعة وسفير البرازيل

افتتح وزير الصناعة، أحمد زغدار، رفقة سفير جمهورية البرازيل بالجزائر، فلافيو ماريغا بحضور والي سطيف محمد أمين درامشي، المصنع الجديد لإنتاج محركات الغسالات والتي تعتبر ثمرة شراكة جزائرية برازيلية بين مجمع “سيفيتال” ومجمع ” WEG “، وهو ما يعزز سبل الشراكة والتعاون الاقتصادي في قطاع الأجهزة الكهرومنزلية ويعطيها دفعة جديدة للتقدم.

وسيعمل مشروع WEG الجزائر متورز المشترك على تعزيز نسبة الإدماج للعلامة التجارية “براندت”، ويرفعها إلى أكثر من 80 بالمائة في الغسالات من حجم 6 إلى 10 كغ والفئة الأعلى من 6 إلى 8 كغ، كما سيعطي دفعة للصادرات، حيث قامت شركة “براندت” بتصدير أكثر من نصف مليون غسالة منذ سنة 2017.

وبالمناسبة، قال مدير براندت الجزائر، طاهر بن ناجي: “ستقوم هذه الشركة بتعزيز التكامل الاقتصادي في مجال صناعات الأجهزة الكهرومنزلية، ما سيمكن من تلبية احتياجات السوق المحلية وتخصيص جزء من إنتاجها للتصدير”.

وبفضل قدرتها الإنتاجية التي تتراوح ما بين 1 إلى 1.2 مليون محرك كهربائي سنويا، ستدعم الوحدة الصناعية الجديدة سوق العمل من خلال خلق 1000 فرصة عمل مباشرة، لاسيما في منطقة سطيف.