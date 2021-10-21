الشروع في ادماج موظفي قطاع التربية الراغبين في التنازل عن شهاداتهم

أعلنت وزارة التربية عن شروعها في ادماج منتسبي القطاع الراغبين في التنازل عن شهاداتهم، وهو ما كان قد رفضه أصحاب عقود الإدماج في وقت سابق رافعين شعار “لن أتنازل عن شهادتي”.

ووفقا لتعليمة سابقة للمديرية العامة للوظيفة العمومية، نشرت مختلف مديريات التربية اعلانا لفائدة منتسبي القطاع الراغبين في الالتحاق بمناصب أقل رتبة من مستويات تأهيلهم.

وأكدت هذه المديريات، أنه على الراغبين في الادماج تقديم طلب مصادق على إمضائه، ويلتزم من خلاله بالموافقة الصريحة على اختيار رتبة واحدة من المناصب الشاغرة.

الإدماج في قطاع التربية.. وزير العمل يكشف جديد العملية

وفي 27 سبتمبر 2021، أكد وزير العمل والضمان الإجتماعي عبد الرحمان لحفاية، عن اعطاء دفع جديد لعملية الإدماج في قطاع التربية الوطنية قريبا، مشيرا إلى تسوية وضعية أكثر من 18 ألف موظف في القطاع.

وفي اطار استكمال سلسلة اللقاءات المبرمجة مع القطاعات الوزارية المعنية بملف ادماج منتسبيها، عقد لحفاية جلسة عمل مع وزير التربية عبد الحكيم بلعابد لبحث ودراسة مدى تقدم عملية الإدماج في قطاع التربية.

وقال وزير العمل إنه سيتم إعطاء دفع لعملية الإدماج في قطاع التربية عبر استغلال كل المناصب المالية، وكذا المناصب التي رخص بها الوزير الأول.

وأوضح المتحدث ذاته أن وزارة التربية تعد ثاني قطاع من حيث تعداد المعنيين بالإدماج والمقدر بـ 104.406 مسجل أي ما يعادل 30.16%.

وكشف المسؤول الأول عن القطاع أنه وإلى غاية 15 سبتمبر 2021 تم تسوية 18 ألف و915 وضعية وهو ما يمثل 18.12 % من التعداد الكلي.

وأشار لحفاية إلى أن التنسيق والتشاور بين القطاعات المعنية أسهم في إيجاد الحلول التي تدفع بوتيرة عملية الإدماج وترفع العراقيل التي تحول دون تجسيدها.

لن أتنازل عن شهادتي.. احتجاج افتراضي لأصحاب عقود الإدماج

احتل هاشتاج “لن أتنازل عن شهادتي” مقدمة المواضيع الأكثر تداولا في الجزائر عبر موقع تويتر وحمل مطالب أصحاب عقود الإدماج الرافضين لتعليمة وزارة التربية القاضية بتثبيتهم في مناصب أدنى من شهاداتهم.

وانتشرت موجة الرفض للقرار عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والتي تبنت جميعها هاشتاج” لن أتنازل عن شهادتي”.

وشارك الآلاف الهاشتاج عبر موقع التويتر حيث رفض المعنيون التنازل عن شهاداتهم مقابل إدماجهم في مناصب أدنى من شهاداتهم الجامعية وتوقيع تعهد كتابي يؤكد ذلك.

وكانت مديريات التربية قد شرعت في استقبال التعهدات وأشارت إلى أنه سيتم استقبال تعهدات الدفعة الأولى للأعوان المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، والذين يشغلون مناصب في قطاع التربية، لإدماجهم في رتبة أدنى من الشهادة مقابل مقابل التزام كتابي مصادق عليه من طرف مصالح مديرية التربية أو مصالح البلدية.

وحددت وزارة التربية آخر أجل لقبول هذه التعهدات لبداية عملية الإدماج، بتاريخ التاسع من شهر سبتمبر الجاري.

ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء الاستثنائي والإدماج في رتب أدنى من مستوياتهم العلمية، إيداع التعهد الكتابي مع ذكر الرتبة المراد شغلها من بين الرتب المرخصة ،وهذا قبل 9 سبتمبر 2021.