الشروع في استدعاء المسجلين لشراء “شاحنات تيرصام” بهذا التاريخ

محمد فاسي
  • 257
  • 0
شاحنات تيرصام

أعلن مجمع “تيرصام” (TIRSAM) عن الشروع في استدعاء المواطنين المسجلين عبر منصته الإلكترونية لاقتناء الشاحنات الجزائرية الصنع ابتداءً من يوم غد الأحد، وذلك في إطار خطته الرامية إلى تعزيز الصناعة الوطنية وتلبية الطلب المحلي على معدات النقل الثقيلة.

وكان المجمع قد فتح باب التسجيل عبر موقعه الإلكتروني الرسمي http://www.tirsam.com، مؤكداً أن العملية تتم حصرياً وبشكل تسلسلي عبر المنصة، فيما لن يُعتد بأي طلب خارج الإطار الرقمي.

وأوضح المجمع أن سعر الشاحنة الخفيفة (3.5 طن) حُدد بـ 390 مليون سنتيم، بينما يبلغ سعر الشاحنة ذات الوزن الثقيل (6 طن) 460 مليون سنتيم، مع التأكيد على أن كافة الإجراءات تتم إلكترونياً دون الحاجة للتنقل إلى مقر الشركة.

