الشروع في التحضير لمباراة “الخضر” أمام أوغندا

شرعت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في التحضير لمباراة الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026، والتي ستجمع بين “الخضر” وأوغندا.

وفي إطار التحضير للمباراة التي ستجري بملعب حسين آيت أحمد، استقبل والي ولاية تيزي وزو، أبوبكر الصديق بوستة، بعد ظهيرة لخميس بمقر الولاية، وفدا من الاتحاد الجزائري لكرة القدم بقيادة الأمين العام، نذير بوزناد.

وترأس والي تيزي وزو اجتماعا، تركزت أشغاله حول الجوانب اللوجستية والتنظيمية الكفيلة بضمان السير الحسن لهذه المواجهة المرتقبة.

وعقب الاجتماع تنقل “الفاف” إلى ملعب حسين آيت أحمد لعقد اجتماع تنسيقي ثانٍ مع مسؤولي الملعب، قصد التأكد من استكمال جميع الترتيبات اللازمة.

وعبّر الأمين العام للفاف عن ارتياحه للجهود المبذولة من قبل كافة الأطراف المعنية، مثمنا التزام السلطات المحلية وانخراطها لضمان تنظيم محكم، على غرار المباريات السابقة التي احتضنها ملعب حسين آيت أحمد.

ويستقبل “الخضر” منتخب أوغندا يوم 14 أكتوبر المقبل، على الساعة الخامسة مساءً، برسم الجولة الأخيرة من التصفيات، وقبلها يواجه رفقاء القائد محرز منتخب الصومال يوم 9 أكتوبر بملعب ميلود هدفي بوهران في إطار الجولة التاسعة.