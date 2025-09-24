-- -- -- / -- -- --
الشروع في التحضير لمباراة الصومال و”الخضر”

عمر سلامي
  • 206
  • 0
شرع الاتحاد الجزائري لكرة القدم في التحضير لمباراة الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026، والتي ستجمع بين الصومال والمنتخب الجزائري.

وفي إطار التحضيرات لهذه المواجهة، المقررة يوم 9 أكتوبر المقبل بملعب ميلود هدفي بوهران، قام الثلاثاء وفد من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، برئاسة الأمين العام السيد نذير بوزناد، بزيارة عمل إلى مدينة وهران.

واستُقبل الوفد من طرف والي وهران، سمير شيباني، الذي ترأس اجتماعا تنسيقيا انعقد بمقر الولاية بحضور كافة الأطراف المعنية بالسهر على تنظيم المباراة.

وتركزت النقاشات أساسا على الجوانب اللوجستية والتنظيمية لضمان السير الحسن لهذه المواجهة.

وفي السياق نفسه، وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري، قام وفد “الفاف”، مرفوقا بمدير الشباب والرياضة لولاية وهران، عادل تجار، بزيارة تفقدية لمركب ميلود هدفي، قبل الانتقال إلى عدد من المؤسسات الفندقية بالمدينة، وذلك في إطار التحضير لاستقبال الخضر في أفضل الظروف.

وعقب هذه الزيارة، عبّر الأمين العام للاتحاد الجزائري لكرة القدم عن ارتياحه للجهود المبذولة من جميع الأطراف، مثمّنا التزام السلطات المحلية من أجل توفير إطار تنظيمي محكم.

بولبينة يطمح ليكون هداف الدوري القطري

الحارس زيدان يتعادل

وهران ستكون رابع مدينة يحتفل فيها “الخضر” بتأهلهم للمونديال

المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة في تربص تحضيري جديد

المنتخب المحلّي يواجه نظيره الفلسطيني وديا يومي 6 و13 أكتوبر في عنابة

مباراة الصومال للاحتفال بالتأهل وأوغندا لتجريب لاعبين آخرين

