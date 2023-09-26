الشروع في بيع تذاكر المباراة الإفريقية لـ “سوسطارة”

شرعت إدارة نادي اتحاد العاصمة بعد ظهيرة الثلاثاء، في بيع تذاكر مباراة فريقها الكروي والضّيف نادي الفتح المغربي.

ويُمكن لِأنصار فريق “سوسطارة” والكرة الجزائرية عموما، اقتناء تذاكر هذه المباراة، عبر المنصّة الإلكترونية التالية (إضغط هنا).

ويحتضن ملعب “ميلود هدفي” بِوهران أطوار هذه المباراة، الأحد المقبل على الساعة الثامنة ليلا. ضمن إطار إيّاب الدور الثاني من عمر منافسة كأس “الكاف”.

وكان مُمثّل الكرة الجزائرية قد تعادل بِهدف لِمثله، في مباراة الذّهاب خارج القواعد.