الشروع في بيع تذاكر مباراة الترجي وشباب بلوزداد

انطلقت الخميس عملية بيع تذاكر المباراة المرتقبة سهرة السبت، بين الترجي التونسي وضيفه شباب بلوزداد، لحساب الجولة الأخيرة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وأصدر الترجي الرياضي التونسي مساء لأربعاء، بيانا على صفحته الرسمية على موقع “الفيسبوك” أعلن فيه أن عملية بيع تذاكر مباراة شباب بلوزداد، ستبدأ الخميس،وتتراوح أسعار التذاكر ما بين 20 و60 دينار.

وتباع التذاكر أيام الخميس والجمعة والسبت، بداية من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الرابعة ونصف عصرا، بشبابيك الملعب الأولمبي بالمنزه والحديقة ب.

من جهة أخرى، عرفت تدريبات الترجي التونسي في حصة الأربعاء، التحاق اللاعبين الدوليين بعد أن أنهوا التزاماتهم مع منتخبات بلدانهم، ويتعلق الأمر بمحمد علي بن رمضان والحارس معز بن شريفية وياسين مرياح مع منتخب تونس، وحمد الهوني مع منتخب ليبيا وأمين توغاي من منتخب الجزائر.