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رياضة

الشروع في بيع تذاكر مباراة الجزائر ونيجيريا

علي بهلولي
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الشروع في بيع تذاكر مباراة الجزائر ونيجيريا

شرعت وزارة الشباب والرياضة سهرة الأحد، في بيع تذاكر المباراة الودّية بين المنتخب الوطني الجزائري ومُنافسه النيجيري.

وأطلقت وزارة عبد الرزاق سبقاق منصّة إلكترونية بِهذا الصدد، حيث تُباع التذكرة بِسعر يبتدئ من 700 دج.

ولم تُقدّم وزارة الشباب والرياضة تفاصيل وافية عن العملية، مثلما كان الشأن في مواجهة “الخضر” وغينيا كوناكري. حيث بيعت التذاكر انطلاقا من 500 دج وانتهاءً بـ 2000 دج، وفقا لِوضعية المُتفرّج في المدرجات.

ويحتضن ملعب “ميلود هدفي” بِوهران أطوار هذه المباراة التحضيرية، سهرة الثلاثاء المقبل.

وللجمهور الجزائري الذي يرغب في حضور هذه المباراة، عليه اقتناء التذكرة، عبر الرابط الإلكتروني المُدرج أدناه، والتابع لِوزارة الشباب والرياضة:  https://tadkirati.mjs.gov.dz/

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