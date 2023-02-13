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رياضة

الشروع في بيع تذاكر مباراة بلوزداد والترجي عبر منصة تذكرتي

عمر سلامي
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الشروع في بيع تذاكر مباراة بلوزداد والترجي عبر منصة تذكرتي
ح.م
لاعبو شباب بلوزداد

أعلنت إدارة شباب بلوزداد، الاثنين، عن الشروع في بيع تذاكر مباراة الجولة الثانية من رابطة أبطال إفريقيا، أمام الترجي.

وقالت إدارة الشباب، عبر الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أن عملية البيع تتم عبر منصة “تذكرتي”.

ويستقبل شباب بلوزداد، نادي الترجي التونسي، يوم السبت 18 فيفري، بداية من الثامنة مساء بملعب 5 جويلية لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وعاد شباب بلوزداد في الجولة الأولى بفوز ثمين على حساب الزمالك المصري بهدف دون رد.

وبنفس النتيجة فاز الترجي التونسي على المريخ السوداني في الجولة الأولى، لحساب نفس المجموعة.

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