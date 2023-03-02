الشروع في بيع تذاكر مباراة بلوزداد والمريخ السوداني

أعلنت إدارة شباب بلوزداد، عن انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا أمام المريخ السوداني.

وبإمكان الجماهير اقتناء تذكرة المباراة، عبر المنصة الإلكترونية تذكرتي، حيث حدّد سعر التذكرة الواحدة بـ500 دج.

وكانت إدارة “الشباب” قد أعلنت عن تخصيص قطارين لتنقل الأنصار إلى عنابة، حيث حدّدت سعر تذكرة التنقل ذهابا وإيابا بـ1000 دج، بالإضافة إلى تذكرة المباراة.

ويستقل شباب بلوزداد، المريخ السوداني يوم الثلاثاء 7 مارس المقبل بملعب 19 ماي 1956 بعنابة على الساعة الثامنة مساء، لحساب الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وفي إطار البطولة المحلية، وتسوية للرزنامة يواجه شباب بلوزداد، الخميس، مضيّفه هلال شلغوم العيد، في لقاء متأخر عن الجولة الـ16.