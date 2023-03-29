الشروع في تركيب كواشف الغاز عبر 12 ولاية شرقية

باشرت مؤسسة سونلغاز، الثلاثاء، عملية تركيب كواشف غاز أحادي أكسيد الكربون بالمنازل عبر 12 ولاية بشرق البلاد.

وحسب ما أكدته المكلفة بالإعلام والاتصال بمجمع سونلغاز-توزيع لناحية الشرق بقسنطينة، وهيبة تخريست فقد باشرت الثلاثاء 12 مؤسسة امتياز لتوزيع الكهرباء والغاز تابعة لمنطقة الشرق عملية تركيب الكواشف.

وفي تصريح لوكالة الأنباء أوضحت ذات المتحدثة أن الهدف من تركيب هذه التجهيزات هو التقليل من الأخطار المتعلقة بغاز أحادي أكسيد الكربون و التي تؤدي في بعض الأحيان إلى الموت.

وتعد ولايات قسنطينة وباتنة وأم البواقي وخنشلة وسوق أهراس من بين المناطق المعنية بهذه العملية والتي استفادت في مرحلة أولى من أكثر 270 ألف كاشف لغاز أحادي أكسيد الكربون تم توزيعهم عبر مجموع الوكالات التجارية وفق برامج مسطرة من طرف المديريات المعنية، حسب ذات المصدر.

فبولاية قسنطينة، أعطيت إشارة انطلاق هذه العملية من حي قدور بومدوس بعاصمة الولاية وكذا الوحدة الجوارية رقم 7 بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، حسب ما أضافته تخريست.

كما أردفت بأنه تم تسخير عدة فرق تتكون من أعوان مكلفين بتركيب هذه الأجهزة من أجل ضمان السير الحسن لعملية تركيب الكواشف، مبرزة أنه ستتم بالموازاة مع ذلك مراقبة توصيلات الغاز الداخلية للمنازل والأجهزة التي تعمل بالغاز.

جدير بالذكر أنه قد تم الاثنين إطلاق عمليتين مماثلتين تتعلقان بتركيب كواشف الغاز بولايتي ميلة وبرج بوعريريج ذلك وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، بتاريخ 24 فبراير 2023 بشأن تزويد المنازل بهذه التجهيزات.