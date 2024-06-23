الشروع في تشكيل نواة أشبال “الخضر”

شرع اتحاد الكرة الجزائري، الأحد، في تشكيل النواة الأولى للمنتخب الوطني لفئة أقلّ من 15 سنة.

ونظّمت “الفاف” بهذا الصدد دورة انتقائية بمدينة وهران، شارك فيها نحو 450 لاعب من مواليد عامي 2009 و2010، وينتمون إلى ولايات متباينة.

وتُجرى الدورة بصيغة مقابلات، يُشرف على تأطيرها المديرون الفنيون الجهويون، الذين يقررون بعدها من هي العناصر الفتية الشابة المؤهّلة لتمثيل ألوان المنتخب الوطني لصنف أقلّ من 15 سنة.

ويعتبر هذا الصنف بِمثابة الأرضية الصّلبة التي تُمهّد لِتشكيل المنتخب الوطني أشبال (فئة أقلّ من 17 سنة)، في المستقبل القريب.

وكان رئيس “الفاف” وليد صادي قد التزم مُؤخّرا بتثبيت مثل هذا النوع من الدورات الانتقائية للمواهب في أجندة هيئته، على اعتبار أنها الأسلوب الأمثل لِتزويد منتخبات الأشبال والأواسط والآمال والأكابر لاحقا، بِمواهب وكفاءات رياضة كرة القدم.