-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الشروع في تشكيل نواة أشبال “الخضر”

الشروق الرياضي
  • 150
  • 0
الشروع في تشكيل نواة أشبال “الخضر”

شرع اتحاد الكرة الجزائري، الأحد، في تشكيل النواة الأولى للمنتخب الوطني لفئة أقلّ من 15 سنة.

ونظّمت “الفاف” بهذا الصدد دورة انتقائية بمدينة وهران، شارك فيها نحو 450 لاعب من مواليد عامي 2009 و2010، وينتمون إلى ولايات متباينة.

وتُجرى الدورة بصيغة مقابلات، يُشرف على تأطيرها المديرون الفنيون الجهويون، الذين يقررون بعدها من هي العناصر الفتية الشابة المؤهّلة لتمثيل ألوان المنتخب الوطني لصنف أقلّ من 15 سنة.

ويعتبر هذا الصنف بِمثابة الأرضية الصّلبة التي تُمهّد لِتشكيل المنتخب الوطني أشبال (فئة أقلّ من 17 سنة)، في المستقبل القريب.

وكان رئيس “الفاف” وليد صادي قد التزم مُؤخّرا بتثبيت مثل هذا النوع من الدورات الانتقائية للمواهب في أجندة هيئته، على اعتبار أنها الأسلوب الأمثل لِتزويد منتخبات الأشبال والأواسط والآمال والأكابر لاحقا، بِمواهب وكفاءات رياضة كرة القدم.

مقالات ذات صلة
إدارة روما اقترحت على عوّار تحويله إلى هذا النّادي

إدارة روما اقترحت على عوّار تحويله إلى هذا النّادي

قرارات جديدة في بيت اتحاد العاصمة

قرارات جديدة في بيت اتحاد العاصمة

بِالفيديو: بلعيد يُودّع اتحاد العاصمة و”المسامعية”

بِالفيديو: بلعيد يُودّع اتحاد العاصمة و”المسامعية”

مفاوضات متقدمة بين فيرينسي البرتغالي ومرسيليا لضم بشير بلومي

مفاوضات متقدمة بين فيرينسي البرتغالي ومرسيليا لضم بشير بلومي

سعدي يُجدّد دعمه لِبيتكوفيتش ويُهدّد بِمُلاحقة “المُغرضين” قضائيا

سعدي يُجدّد دعمه لِبيتكوفيتش ويُهدّد بِمُلاحقة “المُغرضين” قضائيا

“خوليث” في سيدي بلعباس عامًا قبل نيله الكرة الذّهبية ثمّ كأس أوروبا

“خوليث” في سيدي بلعباس عامًا قبل نيله الكرة الذّهبية ثمّ كأس أوروبا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد