الشروع في تعويض الفلاحين المتضررين من حرائق الغابات

تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية.. وزير الفلاحة:

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، الاثنين بخنشلة أنه شرع بداية من الاثنين في تعويض الفلاحين من مستغلي الأشجار المثمرة المتضررين جراء حرائق الغابات خلال الصيف الماضي.

وأضاف الوزير خلال إشرافه على الانطلاق الرسمي للحملة الوطنية للتشجير من بلدية طامزة بولاية خنشلة بأن عملية تعويض الفلاحين أصحاب الأشجار المثمرة التي تضررت المساحات التي يستغلونها في هذه الشعبة الفلاحية من جراء حرائق الغابات التي طالت عدة ولايات من الوطن خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين “، قد انطلقت الاثنين تجسيدا للقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الصيف الماضي” الذي يقضي بتعويض كل الفلاحين والموالين المتضررين من تلك الحرائق.

وأوضح حمداني أن التعويض عن الأشجار المثمرة التي أتلفتها حرائق الغابات سيشمل 3 ملايين شجرة زيتون بالإضافة إلى باقي أنواع الأشجار المثمرة الأخرى التي تم إحصاؤها من طرف اللجان الخاصة بتقييم الخسائر عبر مختلف ولايات الوطن.

ودعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية الفلاحين المتضررين من حرائق الغابات ببلدية طامزة بولاية خنشلة الذين لم يتم إحصاؤهم إلى غاية اليوم إلى التقرب من المحافظة المحلية للغابات ومديرية المصالح الفلاحية لأجل إتمام كافة الإجراءات الإدارية التي تسبق عملية التعويض المادي عن الأشجار المثمرة التي أتلفتها حرائق الصيف الماضي.

ق. و