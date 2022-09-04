الشروع في تعويض 800 متضرر من الحرائق

منح للعائلات ومواش وخلايا نحل وأعلاف للفلاحين

شرعت الأحد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في تعويض 800 متضرر من الحرائق في خمس ولايات، على غرار الطارف وسوق أهراس وقالمة وتيبازة وسطيف، باعتبارها الأكثر تعرضا للنيران الأخيرة، وكانت البداية بولاية الطارف التي شهدت اجتماعا حضره ممثلون عن مختلف المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع، أين تم التكفل بجميع احتياجات الفلاحين والمربين وتعويضهم عما فقدوه من أغنام وأبقار ودواجن وأعلاف وترميم الإسطبلات، وفقا لتقرير اللجنة القطاعية العملياتية المكلفة بتعويض المتضررين.

وأكدت مصادر مسؤولة بالوزارة لـ”الشروق” أن عملية التعويض بدأت منذ يومين بانطلاق قرابة 50 شاحنة كبيرة محملة بالأعلاف من العاصمة للولايات المتضررة بالحرائق، تبعها اجتماع تنسيقي صباح الأحد بحضور ممثلين عن وزارات الفلاحة والتضامن والداخلية للوقوف على عملية التعويض التي تم فيها تجنيد جميع المؤسسات الاقتصادية التابعة لوزارة الفلاحة، على غرار الجزائرية للحوم الحمراء التي شرعت في تعويض الفلاحين بالأغنام والماعز والأبقار.

وتم في هذا الإطار تجنيد مراعي ومستودعات المؤسسة بولايات الشرق للتكفل باحتياجات المربين، بالإضافة إلى حشد كل من مجمع تثمين المنتجات الفلاحية والديوان الوطني لتغذية الأنعام للتكفل بعملية دعم الفلاحين المتضررين بالأعلاف بكميات كبيرة لتمكينهم من التكفل الأمثل بـثروتهم الحيوانية.

وكشفت مصادرنا عن شروع مجمع الهندسة الريفية في تعويض المربين بخلايا النحل الفارغة، وترميم جميع الإسطبلات المتضررة الخاصة بالمواشي والدواجن، بالإضافة إلى مواصلة تطهير المساحات المتضررة من الحرائق وتهيئتها تحضيرا لبداية تساقط الأمطار، وما يمكن أن تخلفه من انجراف وسيول، بالإضافة إلى استمرار المجمع في إنشاء حواجز مضادة للنيران تطبيقا للمخطط الوطني لمكافحة الحرائق الذي يبقى ساري المفعول .

وأكدت وزارة الفلاحة أنه بالنسبة لعملية التعويض بالأشجار المثمرة فهي تستدعي معايير وفترات زمنية تقنية، على غرار خلايا النحل أو عمليات التشجير، وأضافت بأنه سيتم أخذ بعين الاعتبار تقارير الإحصاء التي أعدتها اللجان الولائية ما سيسمح بضمان تعويض الفلاحين بكل شفافية وبعيدا عن أي عمل عشوائي، وطمأنت أن عملية التعويض ستشمل باقي الولايات خلال الأيام القادمة بتعويض الفلاحين المتضررين من جميع الحرائق التي طالت المساحات الزراعية والغابية منذ جوان الماضي.

ومن جهتها، تنقلت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو صباح الأحد، رفقة مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية إلى ولاية الطارف، حيث أشرفت الوزيرة على منح الإعانات المالية لضحايا الحرائق المقدرة بـ100 مليون سنتيم لكل ضحية تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، كما تم تكليف الولاة بقالمة، عنابة، سطيف، قسنطينة، سوق اهراس، بتسليم المخصصات المالية لأسر وعوائل الضحايا المقيمين في إقليم ولايتهم.