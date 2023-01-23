الشروع في تنصيب محاكم تجارية بـ 12 ولاية وهذه مهامها

يشرف رؤساء المجالس القضائية، الإثنين، على تنصيب المحاكم التجارية المتخصصة والمستحدثة عبر 12 ولاية. والتي ترتكز مهامها حول كافة المنازعات المتعلقة بالشأن التجاري.

وحسب بيان لوزارة العدل سيقوم رؤساء المجالس القضائية ابتداء من الإثنين بالإشراف على تنصيب المحاكم التجارية المتخصصة المستحدثة في كل من ولايات: بشار، تامنغست، الجلفة، البليدة، تلمسان، الجزائر، سطيف، عنابة، قسنطينة، مستغانم، ورقلة، وهران.

وقد حددت دوائر اختصاص هذه المحاكم بمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جانفي 2023، وتتشكل من قاضٍ رئيس يساعده أربعة (4) مساعدين يتمتعون بصوت تداولي، تم اختيارهم من بين الذين لهم دراية واسعة بالمسائل التجارية، ويخضعون قبل مباشرة مهامهم لتكوين في المجالات ذات الصلة. يؤكد البيان.

وتختص هذه المحاكم دون غيرها في منازعات الشركات التجارية، التسوية القضائية والإفلاس، منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار، منازعات التجارة الدولية، المنازعات البحرية والنقل الجوي والتأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري ومنازعات الملكية الفكرية.

وتتميز الإجراءات أمامها بإلزامية اللجوء إلى الصلح قبل قيد الدعوى وفق آليات محددة في قانون الإجراءات المدنية والإداري، يوضح المصدر ذاته.