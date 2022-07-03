الشروع في توظيف أساتذة المدارس العليا عبر 26 ولاية

تحسبا للدخول المدرسي المقبل

بدأت مديريات التربية لـ26 ولاية في تطبيق إجراءات تعيين الأساتذة خريجي المدارس العليا في الأطوار التعليمية الثلاثة وفي مختلف التخصصات والمواد، تحسبا للدخول المدرسي المقبل، إذ تم استدعاء المعنيين لإيداع “طلبات التوظيف” في الآجال القريبة جدا.

أفادت مصادر “الشروق” أن مديريات التربية لولايات الجزائر شرق، المدية، البليدة، البويرة، الشلف، الأغواط، البيض، المغير، الوادي، المسيلة، قالمة، أدرار، أولاد جلال، خنشلة، باتنة، تيسمسيلت، توقرت، بسكرة، تيبازة، جيجل، معسكر، تيزي وزو، وهران، بومرداس، عين الدفلى وتبسة، قد حجزت مناصب الأساتذة خريجي المدارس العليا في الأطوار التعليمية الثلاثة وفي مختلف التخصصات، فيما شرعت في توجيه استدعاءات للمعنيين لإيداع طلبات التعيين، على اعتبار أنهم يملكون الأولوية في التوظيف بناء على “عقد الالتزام” المبرم بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، في انتظار استدعاء الأساتذة على مستوى 34 مديرية تربية المتبقية.

وأشارت ذات المصادر إلى أن مديريات التربية للولايات ملزمة باستكمال مختلف العمليات التنظيمية والإدارية المرتبطة بالدخول المدرسي القادم، خاصة ما تعلق بتعيين الأساتذة المعنيين بالحركة التنقلية السنوية على مستوى المؤسسات التربوية التابعة لنفس القطاع الجغرافي، إلى جانب تعيين المربين المعاد إدماجهم بعد انقضاء فترة إحالتهم على الاستيداع، الانتداب، الخدمة الوطنية، عطلة مرضية طويلة المدى أو تنفيذ حكم قضائي، بالإضافة إلى توظيف حاملي شهادة الليسانس الذين زاولوا التكوين المنصوص عليه قانونا للتعيين في رتبة أستاذ التعليم الثانوي على سبيل المثال.