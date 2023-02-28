الشروع في صب منحة رمضان في حسابات المستفيدين

بلديات بالعاصمة أنهت تحضير القوائم

أنهت العديد من بلديات العاصمة ضبط قوائم المستفيدين من منحة رمضان، حيث سيشرع بداية من هذا الخميس في صبها في حسابات المستفيدين منها، فيما تم رفض بعض الملفات لعدم استيفائها الشروط، بينما تكفلت مديرية النشاط الاجتماعي لولاية الجزائر بمنح المئات من قفف رمضان الموجهة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي هذا الصدد، أحصت بلدية بابا احسن، 564 عائلة مستفيدة من المنحة وحوالي 100 ملف تم رفضه، بسبب عدم استيفائه الشروط التي حددتها وزارة الداخلية، وأوضح رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية بالبلدية، أيلي نبيل، أن العائلات المستفيدة تم اختيارها وفقا لتحقيقات اجتماعية قامت بها لجنة خاصة، أما العائلات الأخرى المعوزة والتي لا تتوفر فيها شروط الاستفادة من المنحة فسيتم توجيهها إلى الجمعيات الخيرية والكشافة الإسلامية التي ستتكفل بها طيلة شهر رمضان بمنحها قفف رمضان، بالإضافة إلى مطاعم الرحمة التي توزع في كثير من الأحيان وجبات ساخنة على المحتاجين.

من جانبه، كشف رئيس بلدية القصبة، زطيلي عمر، عن تسجيل 661 معوز يستفيد من منحة رمضان على مستوى بلدية القصبة، وعن برنامج البلدية أوضح المتحدث أنه سيتم مباشرة التحضيرات له خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد الانتهاء من حصص التكوين.

أما بلدية الدويرة، فقد أحصت 2645 عائلة معوزة، سيتم صب مبلغ مليون سنتيم في أرصدتها قبل حلول شهر رمضان الكريم، وفي نفس الموضوع، صرح رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية كبكوب محمد للشروق، أن العائلات المستفيدة من منحة رمضان تتوفر فيها الشروط بعد إجراء التحقيقات عنها، ومنها أن تكون رواتب معيلي الأسر أقل أو تساوي 20 ألف دج، بالإضافة إلى أنهم غير مؤمنين بمعنى غير مصرحين لدى الضمان الاجتماعي للأجراء “كناس” أو غير الأجراء “كاسنوس”، وقال المتحدث أن عدد المستفيدين من المنحة، ارتفع هذا العام مقارنة بالعام الماضي، بعد أن كان عددهم يقدر بـ2092 مستفيد من منحة رمضان، كشف أن مديرية النشاطات الاجتماعية منحت 100 قفة لتسليمها للعائلات التي تضم أفرادا من ذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين لدى وزارة التضامن الوطني.

من جهتها، أحصت بلدية بن عكنون 112 عائلة معوزة، سيتم منحها مليون سنتيم من بين 115 ملف أودع على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية، حيث تم إقصاء 3 عائلات، بعد أن أثبتت التحقيقات أنها لا تتوفر على الشروط القانونية، وكشفت المكلفة بالإعلام على مستوى البلدية مرقب خديجة في تصريح للشروق، عن انخفاض عدد الملفات المودعة للحصول على المنحة بعد أن عرفت بن عكنون عملية ترحيل للأحياء الفوضوية، حيث وصل عددها 168 مقابل 134 ملف استفاد من منحة رمضان، وأضافت أنه سيتم غدا الخميس صب منحة رمضان في أرصدة المستفيدين منها أي قبل 15 يوما من استقبال الشهر الفضيل، وككل سنة سخرت البلدية مكتب بريد متنقل يوضع أمام ثانوية المقراني، لتسهيل عملية سحب المنحة وتفادي وقوع اكتظاظ في مركز البريد.

وبالنسبة لمطاعم الرحمة فقد قالت المتحدثة، أنه إلى يومنا تم إيداع طلبين للحصول على رخصة فتح مطعم رحمة، مشيرة إلى أن العام الماضي فتحت أربعة مطاعم رحمة على مستوى بلدية بن عكنون.