الشروع في صب منحة رمضان وهذا هو عدد المستفيدين

أعلن مستشار وزارة التضامن الوطني، رحيم جمال، الخميس، الشروع في صب منحة رمضان، كاشفا أنه تم خلال هذه السنة إحصاء قرابة مليونين ونصف مليون مستفيد.

وقال جمال رحيم في تصريحات خلال حصة “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى، أنه سيتم الخميس الشروع في صب منحة البطالة (قيمتها 10 آلاف دينار) في حسابات المستفيدين، وأن العملية ستتواصل إلى غاية بداية الشهر الفضيل.

وكشف نفس المسؤول أن، عدد المستفيدين هذه السنة بلغ 2 مليون و400 ألف شخص، وأن هذه المنحة حل محل ما كان يعرف بقفة رمضان سابقا.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان لها شهر جانفي الماضي، أن فترة التسجيلات للاستفادة من المنحة التضامنية مفتوحة إلى غاية 05 جانفي 2023 وذلك طبقا للتعليمة الوزارية رقم 1057 المؤرخة في 11 ديسمبر 2022.

ودعت الوزارة أرباب العائلات دون دخل والفئات الهشمة غير المسجلين في قوائم الاستفادة، والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص إلى التقدم لمصلحة الشؤون الاجتماعية على مستوى بلدية مقر إقامتهم من أجل التسجيل في العملية.

وأوضح المصدر ذاته أن التسجيل يكون عن طريق إبداع استمارة طلب الاستفادة من المنحة والتي يمكن تحميلها مباشرة من الرابط:

https://www.interieur.gov.dz/images/pdf/ramadhan/Demande-allocation-solidarite-Ramadhan_ar.pdf