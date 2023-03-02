-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
ثلوج بسمك 20 سم وموجة برد عبر 18 ولاية وأمطار غزيرة بعدة ولايات شمالية
الجزائر

الشروع في صب منحة رمضان وهذا هو عدد المستفيدين

الشروق أونلاين
  • 584
  • 0
الشروع في صب منحة رمضان وهذا هو عدد المستفيدين

أعلن مستشار وزارة التضامن الوطني، رحيم جمال، الخميس، الشروع في صب منحة رمضان، كاشفا أنه تم خلال هذه السنة إحصاء قرابة مليونين ونصف مليون مستفيد.

وقال جمال رحيم في تصريحات خلال حصة “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى، أنه سيتم الخميس الشروع في صب منحة البطالة (قيمتها 10 آلاف دينار) في حسابات المستفيدين، وأن العملية ستتواصل إلى غاية بداية الشهر الفضيل.

وكشف نفس المسؤول أن، عدد المستفيدين هذه السنة بلغ 2 مليون و400 ألف شخص، وأن هذه المنحة حل محل ما كان يعرف بقفة رمضان سابقا.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان لها شهر جانفي الماضي، أن فترة التسجيلات للاستفادة من المنحة التضامنية مفتوحة إلى غاية 05 جانفي 2023 وذلك طبقا للتعليمة الوزارية رقم 1057 المؤرخة في 11 ديسمبر 2022.

ودعت الوزارة أرباب العائلات دون دخل والفئات الهشمة غير المسجلين في قوائم الاستفادة، والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص إلى التقدم لمصلحة الشؤون الاجتماعية على مستوى بلدية مقر إقامتهم من أجل التسجيل في العملية.

وأوضح المصدر ذاته أن التسجيل يكون عن طريق إبداع استمارة طلب الاستفادة من المنحة والتي يمكن تحميلها مباشرة من الرابط:

https://www.interieur.gov.dz/images/pdf/ramadhan/Demande-allocation-solidarite-Ramadhan_ar.pdf

مقالات ذات صلة
إحباط محاولات إدخال 10 قناطير من المخدرات عبر الحدود المغربية

إحباط محاولات إدخال 10 قناطير من المخدرات عبر الحدود المغربية

الفريق أول شنقريحة يستقبل مسؤولا عسكريا روسيا

الفريق أول شنقريحة يستقبل مسؤولا عسكريا روسيا

الشعب المغربي لا يصدق خدعة علاقات الجزائر بإيران

الشعب المغربي لا يصدق خدعة علاقات الجزائر بإيران

الجزائر تدعو لاستراتيجية عربية موحّدة في إدارة الكوارث الطبيعية

الجزائر تدعو لاستراتيجية عربية موحّدة في إدارة الكوارث الطبيعية

مسابقة لتوظيف 50 مهندسا في الإعلام الآلي بالمديرية العامة للجمارك

مسابقة لتوظيف 50 مهندسا في الإعلام الآلي بالمديرية العامة للجمارك

دعوى إلغاء اتفاقيات إيفيان مع الجزائر أمام المحكمة الأوروبية

دعوى إلغاء اتفاقيات إيفيان مع الجزائر أمام المحكمة الأوروبية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد