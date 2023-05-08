الشروع في عملية تحضير مواضيع بكالوريا 2023

انطلقت عملية تحضير مواضيع امتحان شهادة البكالوريا دورة 2023، الإثنين، بالجزائر العاصمة، حيث دخل الفريق المكلف بتحضير وطبع المواضيع الحجر الكلي.

وأشرف المفتش العام بوزارة التربية الوطنية مصطفى بن زمران، على انطلاق هذه العملية على مستوى فرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة.

ويتكون الفريق المكلف بتحضير وطبع مواضيع شهادة البكالوريا من 131 إطارا، يدخلون بداية من اليوم الحجر الكلي المعزول عن العالم الخارجي لمدة 38 يوما كاملا، حسب ذات المسؤول.

وأشاد المفتش العام للوزارة بـ “المهمة الوطنية النبيلة” لهذا الفريق في سبيل إنجاح هذا الامتحان الوطني الهام.

واعتبر بن زمران أن ما يقوم به الفريق يعد “دروسا في التضحية والواجب الوطني من أجل ضمان مصداقية الامتحان وتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين”.

وسيجتاز التلاميذ امتحان شهادة الباكالوريا من 11 إلى 15 جوان، بينما سيكون امتحان شهادة التعليم المتوسط ما بين 5 و7 جوان المقبل.