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الشروع في مراجعة القانون الخاص بقطاع التربية الاثنين المقبل

الشروق
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الشروع في مراجعة القانون الخاص بقطاع التربية الاثنين المقبل
أرشيف

اعلنت وزارة التربية عن تنظيم جلسات عمل ثنائية مع كافة المنظمات النقابية المعتمدة بالقطاع لمناقشة ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص وكذا القضايا ذات الطابع المهني والاجتماعي لمنتسبي القطاع.

قالت وزارة التربية في بيان لها الثلاثاء، بأنه في إطار مواصلة سلسلة اللقاءات التشاورية الدورية التي تعقد مع الشركاء الاجتماعيين، تقرر تنظيم جلسات عمل ثنائية مع كافة المنظمات النقابية المعتمدة بالقطاع 23 نقابة، تحت إشراف الوزير واجعوط، وفق رزنامة مسطرة بداية من تاريخ 17 ماي 2021، وستخصص لمناقشة ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص وكذا القضايا ذات الطابع المهني والاجتماعي لمنتسبي القطاع.

س. ع

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التعليقات
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  • حفيد يوغرطة النوميدي

    التقاعد النسبي هو المطلب الملح والاساسي والجوهري بالنسبة للاستاذة والمعلمين والمدرسين . ولا بد من مراجعة الراتب الشهري الفقير جدا مقارنة براتب نائب برلماني الكسول والوزير -الاستاذ الياباني يتقاضي راتبا اكبر من كل المسؤولين وحتي رئيس الحكومة نفسه - مشكل السكن كذلك . الصحة والتربية هما الركيزتان الاساسيتان في اي بلد متقدم ومتطور وعادل

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