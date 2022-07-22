“الشروق أونلاين” يفوز بجائزة أحسن موقع إخباري عربي

افتك “الشروق أونلاين” جائزة أحسن موقع إخباري في العالم العربي بمهرجان الغدير للإعلام بالعراق في طبعته الـ 13 .

وشاركت في المنافسة 180 مؤسسة إعلامية من مختلف الفئات تمثل 25 دولة عربية وأجنبية.

واختتم، الجمعة، مهرجان الغدير الدولي للإعلام دورته الثالثة عشرة، بعد افتتاحه الأربعاء الماضي، تحت شعار الإعلام بين المهنية والأخلاق بعد سلسلة من الفعاليات والحوارات الإعلامية التي استمرت لثلاثة أيام على ارض معرض بغداد الدولي.

المهرجان الذي تنظمه قناة الغدير الفضائية يضم جملة فعاليات إعلامية وثقافية متنوعة على أجنحة مختلفة وبحسب اللجنة، تتضمّن فعاليات المهرجان:

1ـ مشاركة 480 عملا تلفزيونيا للمنافسة على جائزة أفضل عمل تلفزيوني

2ـ مشاركة 180 عملا إذاعيا للمنافسة على جائزة أفضل عمل إذاعي

3ـ مشاركة 51 وكالة أنباء للمنافسة على جائزة أفضل موقع إخباري

4ـ مشاركة 13 صحيفة للمنافسة على جائزة أفضل صحيفة

5ـ مشاركة 15 عملا ضمن الرسوم المتحركة للمنافسة على جائزة أفضل رسم متحرّك

وتضم قائمة البلدان المشاركة كلاّ من الجزائر، سوريا، لبنان، عمان، تونس، اليمن، البحرين، فلسطين، ليبيا، مصر، السعودية، الكويت، الأردن، قطروالإمارات، فيما تمثلت الدول الأجنبية بكل من إيران، تركيا، روسيا، أفغانستان، فرنسا، بلغاريا، ألمانيا، والسويد، سويسرا وهولندا.