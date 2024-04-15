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الشروق العربي
الافتتاحية

الشروق الأولى في رمضان

صالح عزوز
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الشروق الأولى في رمضان

كما كان منتظرا ومتوقعا، فإن برامج الشروق، المعروضة في رمضان، تربعت على عرش الريادة، من حيث عدد المتابعين لها والمشاهدين على السواء..

واكتسحت “البطحة 2” الرقم واحد، في جميع البرامج المعروضة على جميع القنوات. يذكر، أن سلسلة البطحة 2، في موسمها الثاني، تمكنت تواليا من افتكاك المرتبة الأولى.. ما يؤشر إلى حذاقة من كتب السيناريو، واختار الأشخاص، التي تؤدي الأدوار. وأيضا، فقد عكفت الشروق على اختيار الأنسب والأحسن جودة ونوعية، لعرضه على شاشة الشروق وبتقنية HD.

وفي مقابل هذا، يتوق المشاهد إلى متابعة البطحة 3، في الموسم القادم، لكن، يبقى الأمر بيد “اللاز” و”بونار”، لتحقيق رغبة المشاهد.. أو إننا سنتابع سلسلة أخرى من واقعنا، قد تنسي المشاهد في البطحة !

الأكيد، أن أعمال “اللاز” ستبقى راسخة في ذهن المشاهد، حتى إشعار آخر

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