الشروق بـ30 دينارا ابتداء من 4 جوان

رفعت جريدة “الشروق” سعرها في الأكشاك إلى 30 دينارا ابتداء من السبت 4 جوان 2022، ويأتي قرار الزيادة بعد دراسة متأنية للوضع المالي للجريدة أخذا بعين الاعتبار المستجدات الاقتصادية، وما انجر عنها من آثار على صعيد أسعار السّلع والخدمات بشكل عام.

ويسمح السّعر الجديد بتعزيز التّوازن المالي للمؤسسة في وقت ارتفعت فيه تكاليف توزيع الجريدة وإيصالها إلى مختلف مناطق الوطن، وقد حرصت إدارة الجريدة على أن تكون الزيادة رمزية حتى لا تكون عبءا إضافيا على قراء الشروق الأوفياء الذين لا زالوا يبدأون يومهم بمطالعة صفحات الشروق رغم موجة التحول الرقمي. يذكر أن السعر المعمول به سابقا ساهم في انحصار تواجد الجريدة في بعض المدن والمناطق البعيدة، لأن هامش الربح البسيط لم يكن يشجع المتعاملين على نقلها لتلك المناطق، وإذا حدث ذلك يضطرون لبيعها بسعر أعلى بكثير من السعر الرسمي للجريدة.