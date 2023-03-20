الشروق تتربع على عرش “الديجيتال” بـ أزيد من 25 مليون متابع

حقق قسم “الديجيتال” لمجمع الشروق قفزة نوعية في الصحافة الرقمية بالجزائر، وصار متربعا على عرش الريادة بأزيد من 25 مليون متابع.

وبلغة الأرقام يفتح موقع الشروق أونلاين أبوابه يوميا لنصف مليون زائر، كما يتابع منصات المجمع على شبكات التواصل أزيد من 25 مليون مشترك. فيسبوك تجاوز 13 مليون متابع للصفحات الثلاث الرئيسية ـ الشروق أونلاين، الشروق تي في، والشروق نيوز ـ أما اليوتيوب فتخطى عتبة الـ 8 مليون.

ولأن سقف الطموح كان عاليا فقد افتك القطاع الرقمي للمجمع الرائد جوائز كثيرة أبرزها: جائزة فوربس، جائزة نجمة للإعلام، جائزة رئيس الجمهورية، وجائزة مهرجان بغداد.

وبحسب تصريحات مسؤولين في الشروق فإن التواجد العملاق على السوشيال ميديا كان نتيجة عمل دؤوب لسنوات، ومواجهة عديد العراقيل والتحديات على رأسها سياسة ميتا وغوغل والقيود المفروضة على كل من يناصر القضايا العادلة.

رشيد فضيل مدير مجمع الشروق:

صفحات الشروق تتسيد المجال الرقمي والقادم أفضل

كشف رشيد فضيل، مدير مجمع الشروق أن المدير الراحل شقيقه، علي فضيل وضع خطة استراتيجية للتمدد والتجدد من أجل تحقيق قفزة نوعية واقتحام مجال الديجيتال.

وقال إنه تم رسم خطة للانتقال إلى العمل الرقمي من خلال تحويل المنجزات إلى منتجات رقمية، لافتا أنه بعد وفاة الأستاذ علي فضيل ركزت ابنتاه بثينة وسلسبيل على الاستمرار على نفس النهج بإعطاء المجال الرقمي حقه.

وأوضح مدير المجمع أن كثيرا من الصفحات المليونية التي كانت تمتلكها الشروق تعطلت بعد هجمات الذباب الإلكتروني من هنا وهناك ومن الجيران، وكان الرهان على استرجاعها حسبه من خلال خطة استراتيجية قائمة على صفحات جديدة.

وعن استحواذ القطاع الرقمي للمجمع على نسبة معتبرة من المتابعين قال الأستاذ رشيد فضيل إن الأرقام المسجلة ليست بالأمر الهين والسهل تحقيقه، مشيرا إلى أن تسيد الصفحات الشروقية على عرش الديجيتال يعتبر أولى الثمرات واعدا بقادم أفضل.

بثينة فضيل، مسؤولة البرمجة بقناة الشروق العامة:

طموحنا إنتاجات رقمية ضخمة ومزاحمة القنوات العربية الكبرى

من جانبها وفي الذكرى الـ11 لميلاد قناة الشروق العامة الموافقة لعيد النصر، كشفت بثينة فضيل ابنة مدير المجمع الراحل علي فضيل، أن الطموح بات كبيرا من أجل الحفاظ على الريادة من أجل مزاحمة القنوات العربية الكبرى ودخول العالم الرقمي بإنتاجات رقمية ضخمة.

وبنفس عزيمة وإصرار والدها الراحل، قالت مسؤولة البرمجة إن الشروق بعد 11 عاما لا بد وأن تصبح أكبر مما كانت عليه، لافتة إلى وجود نظرة استراتيجية تواكب الواقع المعاش، مع التركيز على التوجه الرقمي بفريق كامل ومتكامل لنقل ما يبث على القنوات إلى المتابع على منصات التواصل الاجتماعي.

عبد الباقي تيمطاوسين مسؤول المتابعة والتطوير بالقطاع الرقمي:

الأرقام تتحدث عن الريادة والمتابعة المستمرة واجبة

ولأن سياسة ميتا وغوغل صعبة للغاية ومجرد خطأ صغير قد يهدم عمل سنوات، أوضح عبد الباقي تيمطاوسين، مسؤول المتابعة والتطوير بالقطاع الرقمي أن المتابعة المستمرة واجبة للغاية.

وقال تيمطاوسين إن مجمع الشروق يشغل الآن حيز أزيد من 25 مليون و500 ألف مشترك عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، فيسبوك أكثر من 13 مليون متابع للصفحات الثلاث الرئيسية، واليوتيوب يمثل منصة مهمة جدا فيه تقريبا 8 مليون و500 ألف متابع.

وأضاف أن الفريق يعمل بشكل دائم على متابعة كل جديد يخص خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي لأن بعض الأخطاء تقيد وصول الصفحات، وقد تصل العقوبة إلى الغلق.